البحرين تفتتح الشهر القادم السفارة الإسرائيلية في المنامة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة

أفادت هيئة البث الرسمية العبرية أن افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في العاصمة البحرينية المنامة من المتوقع أن يكون في الرابع من شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل.

وأكدت هيئة البث العبرية الرسمية أن وزير خارجية الإحتلال غابي أشكينازي سوف يحضر “افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة أولى لوفد رسمي بحريني إلى الاراضي المحتلة بقيادة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن الكيان الإسرائيلي والبحرين اتفقتا على تبادل فتح سفارتين في أقرب وقت ممكن.