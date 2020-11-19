تحقيق عن حرب أفغانستان يكشف عن 39 جريمة قتل خارج إطار القانون منسوبة لقوات أسترالية

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

كشف تحقيق في جرائم حرب منسوبة للقوات القوات الخاصة الأسترالية خلال حرب أفغانستان عن مقتل ما لا يقل عن 39 سجينا أو مدنيا بشكل غير قانوني، حسبما أفاد قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل.

وأضاف: "لم يتم وصف أي من عمليات القتل غير القانوني المزعومة بأنها كانت في خضم المعركة".

وقال كامبل للصحفيين في كانبرا اليوم الخميس: "لا يوجد أي منها يزعم أنها حدثت في ظروف كانت نية الجاني فيها غير واضحة أو مشوشة أو خاطئة".

وأضاف: "كل شخص شمله التحقيق كان يفهم تماما قانون القوات المسلحة وقواعد الاشتباك التي يعملون في ظلها".

وأوضح أن النتائج "تزعم ارتكاب أخطر الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم المهنية".

ومنذ عام 2016، يحقق المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب من جانب قوات في أفغانستان خلال الفترة من 2005 إلى 2016.

ومن المقرر أن يتم نشر نسخة منقحة من تقرير المفتش العام للشعب اليوم الخميس.