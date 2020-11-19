محمد علي خير يعلن رحيله عن "القاهرة والناس": لكل رحلة نهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، صباح اليوم الخميس، انتهاء رحلته الإعلامية عبر شاشة فضائية القاهرة والناس، وتوقفه عن تقديم برنامجه "المصري أفندي" خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتب الإعلامي على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": " لكل رحلة نهاية.. قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس"، موضحًا أنه "لكل رحلة نهاية، وقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة، وسوف يتوقف برنامج المصري أفندي خلال الأيام القليلة القادمة.. سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي".

وتابع في منشوره قائلًا: "اسمحوا لي هنا أن أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق طارق نور، لأنه أتاح لي فرصة الإطلال علي حضراتكم طوال أربع سنوات قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقى احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.. ما قدمته هو مجرد اجتهاد فإن أحسنت فبفضلكم، وإن قصرت فالتمسوا لنا العذر".