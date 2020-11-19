كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل لربع مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل، بأن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 250.000 وفاة.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.