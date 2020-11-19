لاعب “الأسود” يتعافی من الإصابة ويستعد للظهور رفقة إشبيلية

كشف لاعب المنتخب الوطني أسامة الادريسي تعافيه من الاصابة التي ألمت به وجعلته يغيب عن مباريات فريقه الجديد إشبيلية الاسباني.

وقال الادريسي في حديثه مع صحيفة “استاديو ديبورتيفو” الاسبانية: “حاليا أنا في صحة جيدة، عانيت من اصابة بسيطة لكنها تطلبت الكثير من الوقت، التنافسية داخل الفريق عالية، وهو ما فرض علي التحضير بشكل أكبر حتی أكون في الجاهزية المطلوبة”.

وتابع قاٸلا “هناك تنافس كبيرا داخل المجموعة، كان لزاما الاستعداد بشكل جيد وهو ما قمت به، أتدرب رفقة المجموعة وأنا سعيد، أتمنی مساعدة فريقي وتقديم الاضافة المنتظرة في المباريات المقبلة”.

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