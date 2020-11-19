شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 2:06 صباحًا, 19 نوفمبر 2020 م المناطق- الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

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