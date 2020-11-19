شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. القبض على 365 من المحتجين على قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكان ما يصل إلى 2400 ضابط في الخدمة خلال مظاهرات برلين ، التي شارك فيها حوالي 7000 متظاهر في الشوارع حول مبنى البرلمان (الرايخستاج) وبوابة براندنبورج وعمود النصر في حديقة تيرجارتن.
في بعض الأحيان، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الجماهيرية، ومعظمهم لم يكن يرتدي أقنعة.
وقال المتحدث باسم الشرطة إنه بعد حلول المساء، غادر معظمهم الشوارع على الرغم من بقاء مجموعات قليلة متفرقة وتراقبها الشرطة.
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