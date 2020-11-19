شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع الإنفاق الدفاعي لأعلى مستوى منذ الحرب الباردة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن جونسون سيعلن زيادة بقيمة 5ر16 مليار جنيه إسترليني في النفقات الدفاعية على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.
وذكرت الحكومة أن تلك النفقات ستسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة سنويا وستعزز موقف المملكة المتحدة كأكبر منفق دفاعي في أوروبا والثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة.
وقال جونسون: "لقد اتخذت هذا القرار في ظل الجائحة (كورونا) لأن الدفاع عن المملكة يجب أن يأتي أولا".
وأضاف: "الوضع الدولي أكثر خطورة وتنافسية من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة ويجب أن تكون بريطانيا وفية لتاريخنا وتقف إلى جانب حلفائنا. ولتحقيق ذلك ، نحتاج إلى تحديث قدراتنا في جميع المجالات".
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر الكشف عن تلك الخطة في مجلس العموم في وقت لاحق اليوم الخميس.
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