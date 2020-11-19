شكرا لقرائتكم خبر عن 330 إصابة جديدة ووفاة 14 بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 14 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى بيان، بخروج 133 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101421 حالة.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.