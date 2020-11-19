شكرا لقرائتكم خبر عن أول خروج لرائدي فضاء من المحطة الدولية منذ 18 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

خرج رائدا فضاء روسيان من محطة الفضاء الدولية أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام ونصف. وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان إن مهمة سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف خارج محطة الفضاء تستغرق خمس ساعات ونصف الساعة. وتضمنت المهمة استعدادات لتركيب وحدة الأبحاث "نوكا"، والتي سيتم تسليمها من ميناء الفضاء الروسي بايكونور في كازاخستان العام المقبل. ستتضمن الوحدة متعددة الأغراض تقنية تسمح لرواد الفضاء بأداء مهام معينة من داخل المحطة الفضائية دون الحاجة إلى الخروج من المحطة. وتم التخطيط للقيام بحوالي 10 عمليات سير في الفضاء من محطة الفضاء الدولية لتركيب الوحدة. كما أن رائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز وأربعة رواد فضاء آخرين وصلوا إلى المحطة الفضائية في بداية الأسبوع فقط موجودون حاليا على محطة الفضاء الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر أول خروج لرائدي فضاء من المحطة الدولية منذ 18 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.