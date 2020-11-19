شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بحرينية - إماراتية - أردنية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.
وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
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