شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنتهك الاتفاق النووي.. وواشنطن: الابتزاز لا يخفف العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء إن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر- 2 إم تم تركيبها في منشأة نطنز، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.ونطنز هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، كما أنها المنشأة التي سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة عن خيارات بشأن مهاجمتها، وفقا لمصدر أكده تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

الابتزاز لا يفيد

وقال دبلوماسي أمريكي بارز أمس إن إطلاق إيران لمعدات تخصيب اليورانيوم من الجيل التالي يصل إلى حد الابتزاز.

قالت جاكي وولكوت، مبعوثة واشنطن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «تصرفات إيران هي محاولات واضحة للابتزاز». وأضافت: «لقد أوضحنا أنهم لن يحلوا المأزق الحالي ولن يجلبوا تخفيفا للعقوبات عن إيران».

وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للصحفيين بأن هذه الخطوة «تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق إيران عام 2015 مع القوى الكبرى.

تخزين اليورانيوم

وينص الاتفاق على أن بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-1إم وأن هذا هو الطراز الوحيد، الذي يحق لها استخدامه في المنشأة، التي صممت فيما يبدو لتحمل قصف جوي.

وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن طهران ركبت سلسلة أجهزة للطرد المركزي متطورة من طراز آي.آر-إم2 تحت الأرض في نطنز، بعد أن نقلتها من محطة فوق الأرض، حيث كانت بالفعل تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في انتهاك للاتفاق.

أجهزة جديدة

وذكر تقرير الأسبوع الماضي أنها لم تغذ تلك السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.

وقالت الوكالة في التقرير الموجه للدول الأعضاء والمؤرخ أمس الأول الثلاثاء «تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز».

وانتهكت إيران العديد من القيود، التي فرضها اتفاق 2015 على أنشطتها النووية، بما في ذلك درجة نقاء تخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب. وجاءت هذه الخروقات ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

منشأة نطنز

وقال تقرير الوكالة الأسبوع الماضي إن إيران بدأت أيضا في تركيب سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-4 في المحطة التي تقع تحت الأرض ولكن ليس السلسلة الثالثة المخطط لها من أجهزة آي.آر-6. كما أنها تشغل 5060 جهازا للطرد المركزي من طراز آي.آر-1 في المحطة التي تقع تحت الأرض.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإنه من شبه المؤكد أن أي هجوم، سواء صاروخيا أو إلكترونيا، سيركز على نطنز، حيث أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي بأن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح الآن أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي، الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018. كما أشارت الوكالة إلى أن إيران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به، حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق.

عقوبات جديدة

من جهة أخرى فرضت الولايات المتحدة أمس مزيدا من العقوبات المتصلة بإيران واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وذكر الموقع أن العقوبات استهدفت «مؤسسة مستضعفين» التي يسيطر عليها علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.