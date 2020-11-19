شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: جهات إجرامية نفذت هجوم المنطقة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية العراقية أمس الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للصحفيين في بغداد: «جهات إجرامية خارجية وإرهابية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، وندين هذا الاعتداء وسنواصل ملاحقة المنفذين».

وأضاف: «المنطقة الخضراء لا تخص الجانب الأمريكي، والحكومة ماضية في البحث عن الجناة».

وقال حسين: «سيتم انسحاب 500 عنصر أمريكي من العراق ولدينا مباحثات مع دول التحالف والناتو، وسيستمر التعاون مع واشنطن لتأمين الغطاء الجوي وتدريب قواتنا، فضلا عن استمرار الاجتماعات بين العراق والولايات المتحدة لتقييم العلاقات الثنائية».

وأكد حسين أن العلاقات العراقية - الأمريكية ليست محددة بالتواجد العسكري مستقبلا، وأن تطوير العلاقات سيستمر، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية كانت محاربة داعش.

من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على ثمانية إرهابيين، بينهم امرأة، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين، من بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».