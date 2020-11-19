شكرا لقرائتكم خبر عن «الخير والمستقبل» يعملان للتخلص من نظام أردوغان الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

انتقد كاتب تركي معروف، مزاعم حكومة أردوغان، بشأن وجود مؤامرات خارجية تستهدف تركيا روج لها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لسنوات، ولفت إلى أن إجراء إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، تقضي على تلك الادعاءات، في حين شدد رئيس حزب المستقبل، على أن النظام الرئاسي «أفلس» ويجب إلغاؤه.

وقرر حزبا «الخير» و»المستقبل»، العمل سويا على عودة النظام البرلماني والتصدي للنظام الرئاسي، الذي فرضه أردوغان، في البلاد.

وحول مقترح يسمى «تعزيز النظام البرلماني»، والتباحث بشأنه، التقى رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بميرال أكشنار، رئيسة «الخير».

وأوضح أوغلو، أن أردوغان أقر الآن بوجود أزمات في الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وهذا يعني في الوقت نفسه أن النظام الرئاسي الذي طبق قبل أكثر من عامين قد «أفلس».

وأضاف: إن نظام الحكم الرئاسي القائم، والنظام البرلماني المطبق في الماضي أصبحا «مشوهين»، ولذلك اقترح نظاما برلمانيا يتسم بالشفافية والوضوح والانفتاح.

وقالت أكشنار: إن رئيس حزب المستقبل قدم دراسات لإلغاء النظام الحالي، وينظرون معا للنقاط المشتركة، والنقاط التي يمكن العمل عليها، للوصول إلى نظام برلماني معزز.

ويزعم الرئيس التركي أن النظام الرئاسي الذي منح جميع الصلاحيات لرئيس الجمهورية بعد أن انتقلت له تركيا في يونيو 2018، اختصر الكثير من الوقت والإجراءات لإصدار القرارات الهامة، يأتي ذلك بينما لم يعد للبرلمان ونوابه ذات الصلاحيات للاعتراض على قرارات الحكومة والرئيس، التي قد يرون أنها ضد مصالح الشعب.

الظلم والفساد

من جهة أخرى، قال الصحفي التركي عاكف باقي، في مقال بصحيفة «قرار»: إنه كان من المعروف أن المتسبب في أزمة تركيا ليس هجمات القوى الخارجية بل الظلم والفساد القائم بداخلها، مشيرا إلى عجز السلطة الحاكمة عن استيعاب هذا قبل أن تبلغ الأمور طريقا مسدودة.

وذكر باقي أن تراجع حقوق الإنسان والحريات ليس أكذوبة افتعلها الغرب لعرقلة تركيا العملاقة والقوية، وأن المحكمة الدستورية التي أزعجت السلطة بقراراتها التي تقر الانتهاكات الحقوقية ليست مشكلة تهدد النظام السياسي للبلاد كما يزعمون، وأضاف ساخرا: التصريحات الأخيرة للمسؤولين تثبت أن المحكمة الدستورية لم تخن الوطن، وأنه ليس هناك أي داع لإغلاقها استنادا إلى قراراتها الداعمة للمتهمين طالما أن المسؤولين يرون حاجة ماسة لإجراء إصلاحات قضائية.

مواصلا انتقاد المسار القضائي لدى نظام أردوغان بقوله: بل يتوجب على المحاكم والجهات الرسمية الأخرى الانصياع لأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن أصحاب رؤوس الأموال المطلعين على ممارسات القضاء المحلي يغادرون البلاد فورا لغياب الأمن والضمان القانوني.

وذكر باقي أن المستثمر الأجنبي لا يمكن تشبيهه بأنه لوبي داعم للفوضى والفائدة ليعلن الحرب على تركيا، بل هو زبون دائم يتوجب الاهتمام به نظرا لأن البلاد تنمو وتتقدم بأمواله، وهو ما يوجب على السلطة عدم إخافته ودفعه للهروب، مضيفا: وإلا فلماذا بدأ الرئيس حملة إجراءات إصلاحية اقتصادية ترتكز على إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في البلاد مجددا؟ الأمر المتسبب في الأزمة ليس هجمات القوى الخارجية بل الظلم والفساد القائم داخل البلاد، المسؤول عن تدهور الاقتصاد وتراجعه هو العجز عن توفير الثقة القضائية للمستثمر.

وأوضح باقي متأسفا: إن تحقيق تركيا مستوى دخل الفرد المحدد من قبل الحكومة بحلول 2023 بات ضربا من الخيال في ظل هذه الظروف.