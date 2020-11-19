شكرا لقرائتكم خبر عن «إيوتا» تقتل 20 في أمريكا الوسطى والجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

تسببت العاصفة القوية في إيوتا في مقتل نحو 20 شخصا عندما اجتاحت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، مخلفة في أعقابها الدمار.

وقالت نائبة روزاريو موريو نائبة رئيس نيكاراجوا إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في نيكاراجوا.، من بينهم سبعة أشخاص تعرضت منازلهم لانهيار أرضي في منطقة ماتاجالبا بوسط وشمال البلاد الثلاثاء.

وأضافت موريو أن هؤلاء الضحايا كانوا يعيشون في منطقة قد تواجه مخاطر لكنهم رفضوا الانتقال من قبل.

وتشمل حصيلة القتلى أيضا ضحيتين في كولومبيا، وضحية في السلفادور وآخرى في بنما، بحسب الأرقام الرسمية. ووردت أنباء عن مقتل شخص آخر في هندوراس، رغم عدم تأكيد الوفاة رسميا.