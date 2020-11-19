أمينتو حيدر.. أفعى البوليساريو تبث سمومها في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اضطرت السلطات المغربية، إلى منع أمينتو حيدر إحدى أذناب مليشيات البوليساريو الانفصالية من السفر لإصابتها بـ"كورونا".

ورغم أن منعها من السفر يرتبط بإصابتها بالفيروس وعدم التزامها بالقواعد المتبعة، لا يتوانى أذناب مليشيات البوليساريو الانفصالية في ترويج الأكاذيب وافتراء الوقائع، بل وتزويرها أحياناً.

هذا ما أقدمت عليه المدعوة أمينتو حيدر بمطار المسيرة بمدينة العيون المغربية؛ إذ قامت بخرق القانون وتعريض حياة المسافرين للخطر، قبل أن تظهر متباكية بمظهر الضحية.

أمينتو حيدر، التي تقيم بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمغرب، تحاول تقديم نفسها دائماً كمدافعة عن حقوق الإنسان، ورغم معرفتها المسبقة بحملها لفيروس كورونا، حاولت السفر رفقة أبنائها نحو مدينة لاس بالماس، مُعرضة بذلك حياة الركاب لخطر العدوى بالفيروس.

دموع التماسيح





الناشطة المُزيفة، التي اعتادت خلق البطولات الوهمية، استغلت منع شركة الخطوط الملكية المغربية لها من السفر، بسبب حملها فيروس كورونا، فُرصة لترويج الكذب وذرف دموع التماسيح.

وروجت حيدر ومعها الكتائب الإعلامية للمليشيات الانفصالية، لخبر كاذب يدعي أن السلطات المغربية منعتها من السفر خارج البلاد بسبب ما تقول إنه "نشاط حقوقي".

وزعمت أن منعها من السفر يأتي في سياق "سياسة التصعيد" ضد من اسمتهم بـ"المناضلين الصحراويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان"، في إشارة منها إلى أذناب مليشيات البوليساريو الانفصالية.

ادعاءات كاذبة





ادعاءات البوليساريو وأفعاها أمينتو حيدر الكاذبة، انهارت بسرعة أمام الحقائق التي أعلنتها شركة الخُطوط الملكية المغربية.

وقالت الشركة، في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، فقد أبلغت الشركة الوطنية من قبل السلطات الصحية في العيون، بأن الراكبة المعنية بالأمر ثبتت إصابتها بكوفيد – 19″.

وأضافت أنه تم على إثر ذلك منعها من الصعود على متن الرحلة رقم AT1418، الأربعاء، انطلاقا من العيون في اتجاه لاس بالماس.

وقال مصدر مغربي إن هذا التنسيق بين السلطات الصحية وشركة الخطوط الملكية المغربية يهدف إلى الحفاظ على صحة الركاب وسلامة الرحلات، وأن أي مصاب بكورونا ينبغي أن يخضع لحجر صحي صارم لمدة 14 يوما.





وليست هذه هي المرة الأولى التي تُروج فيها مليشيات البوليساريو أخباراً كاذبة، إذ عمدت منذ فضح المغرب لمخططاتها التخريبية بمعبر الكركرات، على نشر أخبار وهمية للتغطية عن انعزالها الدولي.

وسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الرسمية للمملكة، أن فندت عدداً من الأحداث الوهمية التي اختلقتها المليشيات، من قبيلة إسقاط طائرات مغربية أو قصف مواقف للجيش الوطني.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بدورهم وقفوا على العديد من المنشورات المُضللة التي يقف وراؤها أذناب المليشيات المُسلحة، إذ ينسبون فيديوهات لمواجهات عسكرية إما باليمن أو سوريا إلى الحرب الوهمية في الصحراء المغربية.

وفي وقت سابق أكد حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، أن "ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات، تستعمله المليشيات للتغطية على خسارتها على المستوى الدبلوماسي والميداني، وإيهام أنصارها بنصر غير موجود".