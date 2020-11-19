البرهان: سنعمل على بناء جيش موحد يمثل كافة السودانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان بالعمل مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لبناء جيش وطني موحد يمثل السودانيين.

وقال البرهان، خلال تفقده قاعدة عسكرية للقوات الخاصة غربي الخرطوم، الأربعاء، إن السودان دخل مرحلة جديدة ويحتاج جيشا قويا ومتطورا.



وأكد اهتمامه وحرصه على تطوير القوات الخاصة وهي واحدة من أهم تشكيلات الجيش السوداني، خدمة للوطن.

وأضاف: "القوات المسلحة عازمة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات باعتبارها ذروة سنام الجيش السوداني".







ورحب البرهان، بقادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا، معربا عن أمله في أن يكونوا جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة في القريب العاجل حتى يتشارك الجميع في حمل هموم الوطن وحمايته.

وتابع: "سنعمل جميعاً مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطني موحد يمثل كل السودانيين".

ومن المنتظر الشروع في عمليات دمج وتسريع قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وذلك إنفاذا لبروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع ضمن اتفاقية جوبا للسلام.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.