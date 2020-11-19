شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة لأردوغان: الشعب جائع والبطالة تتفشى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شنت المعارضة التركية هجوما جديدا على الرئيس رجب أردوغان، وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو، زيارة أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، إلى شمال قبرص. وقال في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، مساء أمس الأول: «ذهبوا في نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هنالك». كما انتقد ذهاب أردوغان بـ6 طائرات إلى قبرص في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة في تركيا، قائلاً: «ذهبوا بـ6 طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الإسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟».

وانتقد أوغلو فتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلاً: «يوجهون بعدم التكلم في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب، إن كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور».

من جهته، هاجم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، الرئيس التركي بشأن إعلانه أن «مصير تركيا من مصير حزب العدالة والتنمية»، مؤكداً أن المعارضة لن تسمح بأن تكون الدولة ملكاً لحزب واحد. واعتبر باباجا، في كلمة له في مدينة أغري، أن «كلام أردوغان الأخير هو تهديد للشعب والمعارضة».

وحذر من أن التصريح بأن قدر تركيا من قدر حزب العدالة والتنمية «كلام خطير»، وقال: إن قيّمنا هذه العبارة بدقة، نرى أن المعنى الخفي لها هو: إن كان حزبنا سيغرق فلتغرق معه تركيا، يخيفون شعبنا وبشكل واضح. لكن إن حللنا هذه العبارة أكثر سنرى أن الهدف منها ليس فقط نشر الرعب والتخويف، بل تحمل خلفها لغة من التهديد. وأضاف باباجان: «يريدون الخلط بين الدولة وحزبهم، هذه الدولة لا يمكن أن تكون ملك حزب واحد، ولن تكون ولن نسمح بذلك». كما حذر من «تخويف الحكومة للبسطاء بما يخص المساعدات».