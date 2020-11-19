تحذيرات من تفشي كورونا في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمات حقوقية من تفشي فيروس كورونا في سوريا. ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية فإن عدد الإصابات المسجلة بلغ 6700 حالة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن تقارير تم الحصول عليها من مصادر طبية موثوقة في مناطق سيطرة النظام تظهر أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا وصل إلى نحو 60100 حالة، أي ما يقرب من عشرة أضعاف الرقم الصادر عن الحكومة. ووفقا لتلك المعلومات، تعافى 17250 شخصا وتوفي 3220 آخرين. وتوزعت حالات الإصابة في جميع المحافظات السورية، إلا أن أكثر المناطق تضررا هي حلب ودمشق وريف دمشق. وقد تسببت الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من تسع سنوات في تدهور شديد لنظام الرعاية الصحية في سوريا.

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