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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إﻧﻔﺎذا ﻟﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﻧﺷر ﺗﻌﺗذر ﺻﺣﯾﻔﺔ «ﻣﻛﺔ» ﻟـ ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺳن اﻟﻘﻼف ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر ﺧﺑر ﺗﺣت ﻋﻧوان (ﻗﺎﺗل شقيقه ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘطﯾف ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳواﺑﻖ) ﺑﺗﺎرﯾﺦ 18/4/1438هـ.

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