شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بولايتين إلى 27 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أكد مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة القربة السودانية محمد رفيق نصري، أن أعداد اللاجئين بمركزي الاستقبال بالمدينة (8) بمنطقة الفشقة حمداييت بكسلا بلغ (27) ألف لاجئ.

وأشار خلال الاجتماع التنسيقي المشترك أمس الأربعاء، بين المفوضية السامية لشؤون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بولاية القضارف، الى ارتفاع تدفقات اللاجئين.

وأكد نصري أن الاجتماع يهدف لزيادة وتيرة الاستجابة من قبل المنظمات للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة الممكنة من قبل المنظمات كل حسب نطاق مجال تخصصه علاوة على تكوين آلية تنسيقية لتنظم اندياح العمل لتوفير الاحتياجات الضرورية والعائلية لللاجئين فيما من شأنه أن يسهم في تدارك الأوضاع بمعسكرات اللاجئين ومراكز استقبالهم.

بدوره، ثمّن المندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو الجهود الكبيرة والمقدرة التي قادتها حكومة القضارف تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الإثيوبيين .

ودعا أكزل خلال الاجتماع الى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لإيواء اللاجئين بما يحفظ لهم الأمن.

وقال إن السودان يحتاج الى مزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ الى الآن.