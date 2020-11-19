شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) أعاد النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاماً، رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة، لتكون أقوى شخصية في الكونجرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر قال فيها: «تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجدداً، لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117».

وتقود بيلوسي، الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003. وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، إلا أنه من المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الأغلبية، وجيمس كلايبورن منسق الأغلبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية. وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية للكونجرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

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