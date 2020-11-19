شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تتراجع لأول مرة منذ 3 أشهر بأوروبا وزيادة في الوفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بوباء «كوفيد-19» في أوروبا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، إلا أن الوفيات استمرت بالارتفاع حسب بيانات نشرتها «الصحة العالمية»، أمس الأربعاء، في وقت تشهد فيه القارة العجوز المزيد من القيود، الأمر الذي أثار موجة من السخط في ألمانيا وشهدت برلين تظاهرة فرقتها الشرطة بخراطيم المياه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن نحو أربعة ملايين حالة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.

ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضرراً من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليوناً.

وسجل فيها الأسبوع الماضي 46% من إجمالي الإصابات في العالم، و49 % من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن الصحة العالمية. وعلى الرغم من إن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1.48 مليون حالة جديدة حسب المنظمة فإنها شددت على أنه «للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم في المنطقة تراجعاً بنسبة 10% في الحالات الأسبوعية».

لكن في الوقت نفسه، سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية بارتفاع نسبته 18% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 30% مقارنة مع الأسبوع السابق.

تظاهرة في برلين

واستخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه؛ لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون من دون وضع كمامات واقية في وسط برلين، للاحتجاج على التدابير الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقبيل ذلك أمرت الشرطة بفض التجمع الذي ضم خمسة إلى عشرة آلاف شخص قرب بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة بعدما طلبت منهم مرات عدة عبر مكبرات الصوت احترام التعليمات الصحية.

جنوب أستراليا

وأعلنت ولاية جنوب أستراليا، وعاصمتها أديلايد، عن فرض الإغلاق لمدة ستة أيام، وطُلب من السكان التزام منازلهم، كما سيتم إغلاق المدارس والمطاعم والمصانع. يأتي هذا الإجراء بعد تسجيل إصابتين جديدتين ب«كوفيد-19»، مرتبطتين بتفشي فيروس كورونا تم رصدهما في فندق في أديلايد؛ حيث قدما من الخارج ليقضيا الحجر الصحي. أثار الدخول السريع للإغلاق حيز التنفيذ موجة من الذعر في متاجر المدينة التي اضطرت إلى السماح بشراء قطعتين فقط من بعض السلع.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية التي سجلت 313 حالة إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى عدد إصابات منذ أغسطس/آب، واصلت الإصابات الظهور في المكاتب والمرافق الطبية والتجمعات الصغيرة، مما دفع السلطات إلى تشديد قواعد التباعد الاجتماعي. وكان العدد اليومي للإصابات أعلى من 200 لمدة خمسة أيام متتالية وتجاوز 300 للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قيود وإصابات

وفي نيودلهي كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 38617 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 8.9 مليون حالة. وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي إيران تعتزم السلطات تطبيق قيود إضافية «شديدة» تشمل العديد من مناطق البلاد اعتباراً من السبت المقبل؛ سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد الوفيات والإصابات في الآونة الأخيرة.

وفي الأراضي المحتلة تم تسجيل 1251 إصابة جديدة بالفيروس وتسع وفيات خلال الساعات ال24 الماضية. وسجل في قطاع غزة أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 600 إصابة إلى جانب 43 مريضاً «يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي». (وكالات)