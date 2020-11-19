شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطبق التأشيرة الإلكترونية مع إسرائيل الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس الأربعاء، أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية بين البلدين. كما كشف عن الموافقة على طلب إسرائيل بفتح سفارة في المنامة.

وخلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، جمعه ونظيره الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل والبحرين ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية في الأول من ديسمبر على مواطنيهما للسفر بحرية بين البلدين، فيما قال نتنياهو: «نحن نبني جسراً للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقاً». ووصف بومبيو اتفاق البحرين وإسرائيل على تبادل إقامة السفارات بين البلدين ب«الخطوة التاريخية».

وفي وقت سابق، كشف الزياني عن الموافقة على طلب دولة إسرائيل بفتح سفارة في المنامة، مؤكداً أنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لفتح السفارة قريباً بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين. كما وجه دعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لزيارة مملكة البحرين، والمشاركة في أعمال حوار المنامة الشهر المقبل، مشيراً إلى أن أشكنازي قبل الدعوة.

ووصل الزياني إلى تل أبيب، أمس الأربعاء، في أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل. وكان في استقباله، وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وعلّق على الزيارة، قائلا: «تعد هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها المملكة، بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم».

وأضاف: «مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات، لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط». (وكالات)