شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الجبان على طاقم «الهلال» في تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365” ووام

دانت دولة الإمارات، بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الطاقم الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، من خلال عملية إطلاق نار.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أمس، أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزاً كبيراً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ. وشددت الوزارة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني من شأنه أن يعيق استمرار عمليات الإغاثة وتأثر وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكدت الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وثمنت الوزارة الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن وغيرها من الدول لتقديم كافة أشكال المساعدة للتخفيف عن كاهل المحتاجين والمتضررين.

بدورها، أعربت مصر عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان، وأكدت استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد في بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس، على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية، فضلاً عمّا يمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.

وثمنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جانب آخر، أعلن الجيش الوطني اليمني، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر مخزن أسلحة واستهدف مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوبي محافظة مأرب.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، دمر طيران تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مأرب، واستهدف بغارات أخرى تعزيزات ومواقع متفرقة لها في جبهة ماهلية وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

في الأثناء ما زالت جبهات القتال المختلفة في محافظة مأرب، تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني المسنود من القبائل، وميليشيات الحوثي.

من جانبه أفاد مركز سبأ الإعلامي بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي، بنيران الجيش الوطني والمقاومة بجبهة المخدرة شمالي محافظة مأرب.