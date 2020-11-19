شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتعيين دبلوماسي بلغاري مبعوثاً أممياً إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت مصادر دبلوماسية، تعيين المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي ملادينوف، وسيط الأمم المتحدة الجديد في ليبيا بعد تخلي إفريقيا عن المنصب، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من الانقسامات في مجلس الأمن، فيما تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة المصرف.

وتوقع دبلوماسي أن يعين ملادينوف رسمياً في المنصب كجزء من حزمة تعيينات بعضها يتولاها أفارقة.

إلى ذلك،تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة المصرف، الذي تودع في حساباته كل إيرادات مبيعات النفط.

وظهر هذا الصدام الجديد عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة السراج، عقد مساء أمس الأول الثلاثاء، بحث فيه استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الخارجي، وأصدر قراراً يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة هذا المصرف، واستند في ذلك إلى المادة 4 من قانون 18 التي تعطي للمجلس الحق في تسميته.

إدارة جديدة للمصرف

لكن محافظ المركزي الصديق الكبير، رفض القرار، في بيان نشره مساء أمس الأول الثلاثاء، وأكد أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف من اختصاص المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف الخارجي.

وقال، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية للمصرف، يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.

مخاوف من استخدام تركيا للأرصدة الليبية

من جهة أخرى،حذر رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي في بنغازي، رمزي الآغا، من أن يدفع انهيار العملة التركية والأزمة الاقتصادية أنقرة إلى استخدام الأموال الليبية لمعالجتها وتبديدها في عمليات ضخ لوقف انهيار الليرة .

يشار إلى أن حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط النظام الليبي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

«الحساونة» تدعم الجيش الوطني

جددت قبيلة الحساونة،أمس، دعمها لقائد الجيش، خليفة حفتر، في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر، وفداً من مشايخ القبيلة.

وأكد الوفد تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحماية البلاد وتخليص مدن الجنوب من الجماعات المتطرفة والإجرامية.

وأثنى حفتر على الدور «الكبير» الذي تلعبه كافة القبائل الشريفة بشكل عام وجهود أبناء قبيلة الحساونة المجاهدة بشكل خاص، معرباً عن شكره لجهودهم المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية.

تونس تنوّه بنتائج حوار قمرت

في الأثناء،رحبت تونس بنتائج ملتقى الحوار الليبي في قمرت، منوّهة بما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خريطة طريق لحل الأزمة.

وأعربت الرئاسة التونسية في بيان،عن أملها في أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة»، داعية كافة الأطراف الليبية إلى «مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي .(وكالات)