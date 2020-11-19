شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجيز أول اختبار ذاتي سريع لـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية في بيان نُشر صباح أمس الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعّال بنسبة 95 % للوقاية من كوفيد-19. ونسبة الفعالية هذه أفضل من تلك الواردة في النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي وأظهرت فاعلية «تزيد عن 90 %». وأكدت فايزر أنها ستطلب ترخيصاً لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة» من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير.

وصرّح رئيس مجلس إدارة فايزر ألبرت بورلا بأن «التجارب تمثل مرحلة مهمة في السعي التاريخي الذي دام ثمانية أشهر لتطوير لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة الكارثية».

وأجازت الولايات المتحدة أول اختبار سريع لكوفيد-19 يستخدم في حالات الطوارئ ويمكن إجراؤه بشكل ذاتي، في وقت تتزايد القيود في أنحاء البلاد للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس. ووافقت إدارة الغذاء والدواء على الاختبار لمن هم بعمر 14 عاماً وما فوق والذين يشتبه طبيب بأنهم مصابون بكوفيد-19. والاختبار المشروط بوصفة طبية يظهر النتائج في غضون 30 دقيقة.

وكتب ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء في تغريدة «نستمر في إثبات سرعة غير مسبوقة في التصدي لكوفيد-19».

وأضاف «أجازت وكالة الغذاء والدواء أول اختبار لكوفيد-19 يتم إجراؤه بشكل ذاتي كلياً ويقدم النتائج في المنزل. إنه تطور مهم يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول للاختبارات». والاختبار من تطوير شركة لوسيرا هيلث. ويسمح بجمع عينات من الأنف في المنزل بواسطة مسحة مرفقة توضع فيما بعد في عبوة صغيرة. ثم توضع العبوة في جهاز صغير يقوم بفحص العينة. ويبرز ضوء على الجهاز يظهر نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل.

طلب الترحيص

وفي ذات السياق، أعلن المدير العام ل«فايزر» ألبرت بورلا أنّ المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدّم «قريباً جداً» طلباً للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام بدء عمليات التطعيم خلال كانون الأول/ديسمبر.

وقال بورلا خلال مؤتمر نظّمه موقع ستاتنيوز «نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ». ولم يؤكّد المدير العام لفايزر أو ينفِ ما إذا كان تقديم الطلب سيتمّ هذا الأسبوع، علماً بأنّه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أي هذا الأسبوع.

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية. والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) للتصدّي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كوفيد-19. ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ما ظهرت لاحقاً بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة البيانات المتعلّقة بفعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لإصدار الترخيص الطارئ له، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة. واللقاحان الآخران تطوّر أحدهما أوكسفورد/أسترازينيكا والثاني موديرنا.

(وكالات)

الموجة الثالثة من الفيروس تحيّر العلماء

ازدادت حيرة العلماء بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي باتت تضرب مناطق من العالم بشكل جنوني، وكشفت دراسة حديثة أن الوباء قد تحور بشكل خطير، ليتحول إلى الشكل الذي تفشى فيه حالياً في أوروبا، والولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة التي أعدت بالتعاون بين جامعة «نورث كارولينا» الأمريكية، ومعهد العلوم الطبية في جامعة طوكيو اليابانية، أن الفيروس الذي يجتاح أوروبا والولايات المتحدة الآن أكثر عدوى واسرع بعشر مرات من سلالة ووهان التي تعرف ب«السلالة الأصلية»،

مهد «كورونا» أواخر العام الماضي. قبل أن ينتشر منها إلى أنحاء العالم. كما اعتبرت النتائج التي نشرتها مجلة «ساينس» العلمية الأمريكية. أن البروتين الموجود على سطح الفيروس الذي يمنحه القدرة على التشبث بخلايا الضحايا تغير كثيراً. ما عزز إمكانات الكائن المجهري في إصابة عدد أكبر من البشر، ووسع دائرة انتشاره بشكل ملحوظ.

وكشف الباحث الرئيس «يوشيهيرو كاواوكا»، أستاذ علم الفيروسات في معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو، أن الطفرة رفعت قدرة الفيروس على الانتشار وهو ما يفسر خروج الفيروس عن السيطرة.