شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سيراليون لدى الإمارات يزور «الشارقة الخيرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، سفير جمهورية سيراليون لدى الإمارات، رشيد سيساي، أمس الأربعاء، بمقر الجمعية في سمنان، بحضور محمد راشد بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ورحب محمد راشد بيات بالضيف، وبحث الطرفان خلال الاجتماع تعزيز أطر التعاون القائم، بما يعمل على استدامة عمل الجمعية وإبراز دورها المؤثر في دعم المشاريع التنموية والإنشائية في مختلف المناطق داخل سيراليون، وقامت الجمعية منذ عام 2016 بتنفيذ مشاريع عديدة ومتنوعة داخل سيراليون، تمثلت في حفر الآبار وبناء المساجد وتوزيع زكاة الفطر ومشاريع الإغاثة وبناء المستوصفات الطبية ومشاريع إفطار الصائمين وكفارات اليمين، ودعم مشاريع طالب العلم. وتستهدف هذه الزيارة تعزيز هذا العمل وفتح آفاق جديدة لتوسيع دور عمل الجمعية من خلال إدارة المشاريع والكفالات وكذلك مكتبها الإقليمي.

من جانبه، ثمَّن سفير جمهورية سيراليون رشيد سيساي، دعم وتعاون أهل الخير في تمكين الجمعية من توصيل مساعداتها وتنفيذ هذا الكم الضخم من الأعمال الخيرية والإنسانية التي كان لها الأثر الكبير في دعم البلاد بشكل عام بمختلف المجالات في بلاده، وقال إنه أمر حسن جداً أن أكون اليوم في ضيافة جمعية الشارقة الخيرية، متوجهاً بالشكر إلى إدارة الجمعية والقائمين عليها ومتبرعيها.