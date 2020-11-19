شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يزور جامع الشيخ زايد الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سليمان حامد المزروعي سفير الدولة المعين لدى جمهورية اليونان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس الوزراء والوفد المرافق لـــه، الجولـــة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكــــرين إرثــــه ونهجــــه الحكيــــم.

وتجول بعدها الضيف والوفد، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء الضيف، نسخة من كتابي «فضاءات من نور» و«بيوت الله». (وام)

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