شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان الشيخ زايد الجمعة في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تنطلق، غداً الجمعة، ولمدة ثلاثة أشهر، فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وزار الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، أمس الأول الأربعاء، موقع إقامة المهرجان، رافقه حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد»، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، واطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات والإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها حفاظاً على سلامة المشاركين والجمهور من فيروس كورونا، كما تفقد ومرافقوه كافة الأجنحة والمناطق التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان: إن مهرجان الشيخ زايد، رسّخ مكانته على خارطة المهرجانات العالمية بفضل دعم القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام، مؤكداً أن المهرجان في دورته الحالية يستأنف تطوره ليبقى حدثاً عالمياً مهماً يضم بين أجنحته مختلف الحضارات، مجسداً لثقافات الشعوب عبر مشاركات عشرات الدول العربية والعالمية، التي وجدت في المهرجان منصة مثالية لعرض ثقافاتها، وكذلك للتعرف إلى ثقافات الآخر والتفاعل معها عن قرب.

وثمَّن جهود، جميع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة وفرق التحضير للمهرجان، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أن تنظيم الدورة الحالية من المهرجان في ظل هذه الظروف يؤكد كفاءة وقدرة دولة الإمارات في التغلب على الظروف الاستثنائية، ضاربة -كعادتها- مثالاً يحتذى به في التعايش والتعامل مع مثل هذه الظروف والمستجدات.

من جانبه، قال حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد»، إن الدورة الحالية من المهرجان تقام في ظروف استثنائية، بسبب فيروس كورونا، لذا فقد حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على التعاون مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حفاظاً على سلامة المشاركين والجمهور على حد سواء.