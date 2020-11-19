شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تشييد جناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات، أمس الأربعاء، الانتهاء من أعمال بناء الجناح الأمريكي في إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال مراسم حفل الانتهاء، حيث يعد استكمال البناء علامة فارقة ومهمة، ويؤكد التزام الولايات المتحدة المشاركة في إكسبو 2020 دبي - المعرض العالمي المقبل.

حضر المراسم جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة الذي ترأس البعثة، والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار وزارة الخارجية ت.أولريش بريشبول.

وقال جون راكولتا، إن الجناح الذي يحمل عنوان «الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل» يعبر عن أهمية مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي الذي يشكل أكبر منصة يجتمع فيه العالم والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط لإظهار القيم والتقدم الأمريكي، ومشاركة العالم في التركيز على الفرص والتحديات العديدة المصاحبة للعصر الرقمي الجديد.

وأضاف: «يشكل إكسبو دبي حدثاً مهماً يجمع العالم كما سيعكس مكانة الإمارات المرموقة دولياً ورؤيتها المستقبلية الطموحة. وسيشكل حافزاً للتغيير والازدهار والسلام. وستقوم الولايات المتحدة من خلال جناحها باستعراض قيمها الأساسية وفي مقدمتها الحرية والتي تساهم جميعها في تحفيز الابداع والابتكار وخلق الفرص». وأكد أن الإمارات من أفضل الشركاء للولايات المتحدة وتتميز هذه الشراكة بالتنوع والشمولية، حيث تشمل مختلف المجالات بدءاً من الأمن والدفاع وصولاً إلى الثقافة والأعمال والاستثمار والتجارة، ولقد حققت دولة الإمارات منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات التنموية.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستنظم في نهاية إكسبو مارس 2022 بعثة تجارية موسعة للأعمال، تضم 100 شركة أمريكية إلى الحدث، وتعريفهم إلى كل ما تتميز به دولة الإمارات، وبحث الفرص التجارية والاستثمارية البينية، مهنئاً دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث الذي يشكل فرصة حيوية للعالم أجمع، حيث تتطلع الولايات المتحدة، على غرار العديد من الدول الأخرى، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من فرص إكسبو دبي، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب المعرض الرئيسي في الجناح في أوائل عام 2021، وسيتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف ليكون جناح الولايات المتحدة الأمريكية جاهزاً للترحيب بالزوار في 1 أكتوبر 2021». كما سيقوم معرض الجناح بتسليط الضوء على كيفية تحرك القيادة الأمريكية في قطاع الفضاء، وجعله متاحاً للجميع، معرباً عن فخر جناح الولايات المتحدة بعرض العنصر الأعلى ارتفاعاً عن الأرض بمعرض إكسبو 2020، من خلال نسخة طبق الأصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 9.

وتصل مساحة الجناح إلى 36 ألف قدم مربعة وسيتيح للزوار فرصة للاطلاع سريعاً على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات. كما ستشارك الولايات المتحدة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سينظمها إكسبو دبي خلال فترة فعالياته وأطلق الجناح برنامج السفراء الشباب الذي سيضم من 70 لغاية 100 من الشباب من مختلف الولايات الأمريكية بين أعمار 18 عاماً لغاية 27 عاماً، حيث سيمثل هؤلاء الشباب مستقبل أمريكا المشرق. (وام)