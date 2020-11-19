شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: خلق اقتصاد إنتاجى جوهر عملية التطوير والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن خلق اقتصاد إنتاجى سواء اقتصاد صناعى، أو زراعى أو معرفى، هو جوهر عملية التطوير والتقدم، ولابد أن يرفق ذلك التوجه للتصنيع الشامل لرد الاعتبار لأولويات العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن مصر تحتاج برنامج لمكافحة الفقر، حيث أنه متسع رقعته فى هذه البلد، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى له أثار إيجابية فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، لكنه له أيضا أثار سلبية اجتماعية كبيرة، جراء الارتفاع المهول فى الأسعار.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال لقاء حوارى، يوم أمس الأربعاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أن مشروعات الحماية الاجتماعية المطبقة حديثا فى مصر، وأدوار صندوق تحيا مصر، كلها أدوار مطلوبة قائمة على فكرة التكافل الاجتماعي، فالتكافل الاجتماعي ينطوى على معنى الإعانة بينما العدل الاجتماعي ينطوى على معنى الحقوق.

وأشار الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إلى أن الإنجازات التى تتم فى مصر لها دور كبير، فرقم الـ 500 مليار دولار التى حجم الاستثمارات فى مصر لم يحدث قبل ذلك، أو ربما لم يحدث فى بلدان أخرى كثيرة، فعلى سبيل المثال نهضة كوريا الجنوبية بدأت بإعانة من أمريكا فى نهاية الخمسينيات كان حجمها 1500 مليون دولار فقط.