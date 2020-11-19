صحة كفر الشيخ تسجل وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، وفاة سيدة مسنة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.



وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حالة الوفاة لسيدة مسنة، ربة منزل، في العقد الخامس من العمر، وتقيم بمركز الحامول، وكانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة.