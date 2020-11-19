فقدوا وعيهم.. تكريم رئيس قطار غرب الدلتا لإنقاذه حياة 3 ركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، رئيس قطار غرب الدلتا بالإسكندرية، من أبناء محافظة كفر الشيخ لإنقاذه ركاب من الموت المحقق.
ووفق بيان صادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، تبين أن رئيس قطار غرب الدلتا، ويدعى وهيب محمود حسانين، ويقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنقذ أحد الركاب من حالة إغماء آلمت به حيث تمكن من إسعاف الراكب.
وأكد بيان الهيئة، أن رئيس قطارغرب الدلتا، لم تكن الواقعة السابق ذكرها الأولى من نوعها، بل سبقتها واقعتين الأولى عندما تعرض أحد الركاب لحالة إعياء شديد افقدته الوعي، فقام رئيس القطار بالبحث عن أي طبيب، حتى عثر على طبيب أمريكي الجنسية بين ركاب القطار في تلك اللحظة.
وأوضح البيان أن الواقعة الثالثة مشابهة لنفس الحادثين.
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