وفاة هرماس رضوان عضو مجلس الشعب الأسبق وأمين الشعب الجمهوري بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

توفي الدكتور هرماس رضوان، أمين حزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، ورئيس نادي بني عبيد الرياضي عضو مجلس الشعب الأسبق، على إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به مؤخرا جرى نقله على إثرها لإحد مستشفيات القاهرة.

واستطاع الراحل "بحسب قول أهالي بني عبيد" خلال عضويته لمجلس الشعب فى الفترة من 1990 وحتى عام 2005 من تحويل قريته إلى مدينة فضلا عن سعية لإنشاء ستاد بني عبيد الرياضي وتحقيق طفرة شاملة بسعيه لتطوير للبنية التحتية للمدينة.

ولد هرماس رضوان فى الـ7 من عام 19951، وحصل على الدكتوراه فى العلوم الزراعية فضلا عن خوضة انتخابات مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي الفصل التشريعي السادس (1990 - 1995)، الفصل التشريعي السابع (1995 - 2000)، والفصل التشريعي الثامن (2000 - 2005).

وشغل رضوان منصب رئيس نادي بني عبيد الرياضي فضلا عن كونة امين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن الدكتور مكرم رضوان، شقيق الراحل، يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم دكرنس وبني عبيد وشربين والتي من المقرر إجراؤها فى 7 و8 ديسمبر المقبل.