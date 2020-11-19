صور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم فداني قش أرز بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق ضخم ألتهم كميات من قش الأرز على مساحة فدان ونصف بمنطقة الشيخ سليم بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحثالجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من اهالى قرية تيرة التابعة لمركز نبروة ي بنشوب حريق بكميات ضخمة من قش الأرز مخزن بمنطقة الشيخ سليم بالقرية على مساحة فدان ونصف .
وانتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد علي اسماعيل، وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وجرى فرض كردون امني حول مكان الحريق واستمرت عمليات الإطفاء لمدة ساعتين حتى جرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة .
وأسفر الحريق عن خسائر مادية واحتراق كميات القش المخزنه بالكامل بالاضافة إلى إصابة شخصين باختناق نتيجة الدخان الناتج عن الحريق.
حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
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