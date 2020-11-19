بنوك السودان تستقبل تحويلات دولارية من الخارج لأول مرة منذ 20 عاماً

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

بعد عزلة دامت 20 عاماً، بسبب إدراج السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بدأت بنوك السودان، أمس، في استقبال أول التحويلات بالدولار من الخارج.

وقال خبراء اقتصاديون سودانيون لـ«الاتحاد»: إن استعادة السودان لعلاقاته مع البنوك الأجنبية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني الذي لا يزال يعاني بشدة، رغم الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أدخل السودان في قائمة الإرهاب الأميركية.

وأوضح الخبراء أن الإجراءات التي فرضت على السودان لمدة 20 عاماً شكلت عائقاً كبيراً أمام حركة التجارة والاستثمار، والتصدير والاستيراد، حيث كانت تلك الإجراءات تجبر على الأطراف السودانية أو المتعاملة مع السودان على التعامل مع بنوك وسيطة في المنطقة، الأمر الذي كان يتسبب في ارتفاع التكاليف وضياع كثير من الوقت، وتباطؤ كثير من التعاملات، كما مثل عاملاً طارداً في التعامل مع السودان. وأوضح الخبراء أن عودة التعامل المباشر الآن بين البنوك السودانية والدولية ستكون له آثار إيجابية للغاية على الأسواق والمواطنين في السودان، فضلاً عن تدفق تحويلات السودانيين المغتربين في الخارج إلى بلدهم.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت الجبهة الثورية السودانية حرصها على توافر النزاهة والكفاءة في شاغلي الوظائف الحكومية من منسوبيها، إضافة إلى توافر عامل التنوع الجغرافي، بحيث يكون المرشحون لهذه المناصب يعبرون عن أقاليم السودان المختلفة بعدالة.

وقال محمد زكريا القيادي بالجبهة الثورية: إنه ستتم إعادة تشكيل الهياكل السيادية والوزارية لتعيين عدد من قوى الحركات المسلحة، 3 في المجلس السيادي و6 وزراء.