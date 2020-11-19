العراق: اعتقال 8 إرهابيين في صلاح الدين

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على 8 إرهابيين، بينهم امرأة، في محافظة صلاح الدين. وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي: إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 8 إرهابيين، من بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وبينت أنه «خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير». وأضافت أنه «تم تدوين أقوالهم وتسليمهم إلى جهات الطلب، بموجب وصل تسلُّم أصولي».

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