إثيوبيا: نزع سلاح جنود «تيجراي» ضمن قوات «حفظ السلام» بالصومال

سيف اليزيد - نيروبي (رويترز)

أكدت إثيوبيا، أمس، أن جنوداً من إقليم تيجراي ضمن قوات حفظ السلام في الصومال جرى نزع أسلحتهم في قضية أمنية. وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية في وقت سابق: إنه تم نزع سلاح ما بين 200 و300 من عرق التيجراي.

وبدأت القوات الإثيوبية القتال ضد قوات من إقليم تيجراي الشمالي في وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب ما وصفته الحكومة بأنه هجوم مباغت شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على قوة تابعة للحكومة المركزية بالإقليم.

ويلعب الجيش الإثيوبي دوراً في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

ويأتي ذلك، في ما يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً في سحب مئات من الجنود الأميركيين قبل يناير.

وانسحبت القوات الأميركية بالفعل من قاعدتين في الصومال الشهر الماضي.

ويتولى كثير من الجنود الأميركيين في الصومال البالغ عددهم نحو 700 تدريب القوات الخاصة الصومالية ودعمها لمطاردة كبار قادة حركة الشباب.

ونفذت حركة الشباب هجمات إرهابية على مدنيين في أنحاء شرق أفريقيا، تضمن هجوماً على قاعدة عسكرية أميركية في كينيا، أسفر عن مقتل 3 أميركيين خلال العام الجاري.