وزير الدفاع الإسرائيلي: استئناف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين مصلحة مشتركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

بعدما كشف عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الوطنية تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في ايار الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن بدء التحضيرات لاستئناف الاتصالات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك “سيخدم مصالح كلا الطرفين”.

و نقل المكتب الإعلامي للوزارة عن غانتس قوله إن التنسيق الأمني يعد “مصلحة مشتركة، حيث أنه يفيد المواطنين الإسرائيليين وأمنهم، ناهيك عن السكان الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني”.

وأضاف الوزير أنه بذل “جهودا كبيرة” خلال الأسابيع الأخيرة من أجل استئناف العلاقات مع الممثلين الفلسطينيين بعد نحو ستة أشهر من جمودها.

وأكد غانتس أنه سيبلغ الأجهزة الحكومية المعنية، بعد عدة أيام، عن التحضيرات باستئناف التنسيق الأمني مع الطرف الفلسطيني، كما أنه سيرسم الخطوط العريضة عن “العمل اللازم تنفيذه”.

كما دعا غانتس القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل “من أجل المستقبل الأفضل في الشرق الأوسط”.