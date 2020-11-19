سحب قرعة البطولة الاحترافية القسم الأول والثاني الأحد المقبل

يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية بمعية كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وسيخصص جدول أعماله وفق بلاغ لجامعة الكرة لـ:

• انطلاق الموسم الكروي 2020- 2021 .

• الوضعية المالية للفرق.

• انتقالات اللاعبين.

من جهة أخرى، سيتم سحب قرعة البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول والثاني الخاصة بالموسم الكروي 2020- 2021 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك يوم الأحد المقبل على الساعة 7 مساء.

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