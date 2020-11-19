لارام: الراكبة “أمينتو حيدر” منعت من الصعود على متن طائرة لإصابتها بكورونا

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، بأن الراكبة أمينتو حيدر منعت اليوم الأربعاء، من الصعود على متن طائرة متجهة إلى لاس بالماس بسبب ثبوت إصابتها بكورونا.

وقالت الشركة في بلاغ لها، أنه “على إثر ترويج أخبار خاطئة عبر بعض شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بظروف رحلة إحدى الراكبات تدعى أمينتو حيدر، تحرص الخطوط الملكية المغربية على التوضيح أنه “وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، فقد أبلغت الشركة الوطنية من قبل السلطات الصحية في العيون، بأن الراكبة المعنية بالأمر ثبتت إصابتها بكوفيد – 19″، مضيفا أنه تم على إثر ذلك منعها من الصعود على متن الرحلة رقم AT1418 اليوم الأربعاء 18 نونبر، انطلاقا من العيون في اتجاه لاس بالماس.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التنسيق بين السلطات الصحية والسلطات المحلية وشركة الخطوط الملكية المغربية يهدف إلى الحفاظ على صحة الركاب وسلامة الرحلات، مذكرا بأنه طبقا لإجراءات الشركة وتلك الخاصة بمعظم شركات الطيران، فإنه لا يمكن منطقيا للأشخاص المصابين بكوفيد -19 امتطاء رحلة والمجازفة بإصابة جميع الركاب.

وخلص البلاغ من جانب آخر، إلى التذكير بأن أي شخص مصاب بفيروس (كوفيد-19) ينبغي أن يخضع لحجر صحي صارم لمدة 14 يوما وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.

وأدلت الانفصالية أمينتو حيدر، اليوم الأربعاء، بتصريحات استفزازية تمس الوحدة الترابية للمملكة، وذلك من خلال مقطع فيديو سجلته وهي في مطار العيون.

حيدر، التي تعثر سفرها إلى جزر الكناري الإسبانية، أدلت بتصريحات تعادي الوحدة الترابية للمملكة، من قلب مطار العيون، مهاجمة السلطات المغربية، ومتهمة إياها بالتضييق عليها.