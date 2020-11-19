نانسي بيلوسي تحتفظ برئاسة مجلس النواب الأمريكي

الخميس 19 نوفمبر 2020

أعاد النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاما رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونجرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.



ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر قال فيها ”تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117“.

وتقود بيلوسي، الخصم الرئيس للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003.

وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، إلا أنه من المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.

وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في كانون الثاني/يناير بعد الجلسة الافتتاحية للكونجرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.