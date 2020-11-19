شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا: الانتهاء من إعادة فرز الأصوات.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأوضح جابرييل ستيرلينج المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين، أن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز اليوم الخميس.

فيما قال سكرتير ولاية جورجيا: لا أعتقد أن إعادة الفرز ستغير حقيقة فوز جو بايدن.