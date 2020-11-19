شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا: الانتهاء من إعادة فرز الأصوات.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح جابرييل ستيرلينج المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين، أن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز اليوم الخميس.
فيما قال سكرتير ولاية جورجيا: لا أعتقد أن إعادة الفرز ستغير حقيقة فوز جو بايدن.
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