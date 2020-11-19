عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريما بنت بندر: علاقة الرياض وواشنطن أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد

الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، إن ”المملكة تشهد تغييرا هائلا وغير مسبوق وقيادتها تبذل جهودا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية“، مضيفة أنها ”أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم“، بحسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية.



وأكدت السفيرة السعودية قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات ”أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد“.

وتحدثت الأميرة ريما في كلمتها عن ”رؤية المملكة 2030“ والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وبشأن العلاقات السعودية الأمريكية، شددت الأميرة ريما على أنها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضا. قائلة إن ”شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد“.