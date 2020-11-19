وفاة محافظ أربيل متأثرا بفيروس كورونا

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ونقل موقع (السومرية نيوز) العراقي عن المصدر قوله «إن صوفي أصيب بكورونا في 19 أكتوبر الماضي وتدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات التركية في أنقرة، حيث توفي بسبب مضاعفات الفيروس».ولد فرست صوفي في عام 1978 بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، وتقلد عدة مناصب أهمها عضوية في برلمان كردستان العراق، وتولى العام الماضي منصب محافظ أربيل.
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