شكرا لقرائتكم خبر 35 قتيلا بصفوف طالبان في قندهار وهيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بمقتل 29 من مسلحي جماعة طالبان خلال عمليات دفاعية وأمنية بإقليم قندهار، جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة (خاما برس) الإخبارية أمس «إن سلاح الجو الأفغاني استهدف في غارات عددا من مسلحي طالبان الذين كانوا يعتزمون شن هجمات على مواقع أمنية»، وأوضحت أن الهجوم وقع في منطقة (زهيراي) بالإقليم.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه جرى قتل ستة مسلحين في إقليم هيرات غرب أفغانستان.