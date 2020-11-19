35 قتيلا بصفوف طالبان في قندهار وهيرات

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وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة (خاما برس) الإخبارية أمس «إن سلاح الجو الأفغاني استهدف في غارات عددا من مسلحي طالبان الذين كانوا يعتزمون شن هجمات على مواقع أمنية»، وأوضحت أن الهجوم وقع في منطقة (زهيراي) بالإقليم.وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه جرى قتل ستة مسلحين في إقليم هيرات غرب أفغانستان.
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