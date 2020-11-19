قمة ثلاثية في أبوظبي

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وأكد القادة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة. وركزوا على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمس، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي.وأكد القادة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة. وركزوا على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا.

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