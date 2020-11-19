43 طن أغذية سعودية لباكستان و«جراحات قلب» باليمن

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ويتضمن البرنامج الذي جرى تدشينه من قبل المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة الأسبوع الماضي تنفيذ 2.940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار يستفيد منها 2.940 مريضا من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.إلى ذلك، وقع المركز أمس اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة (المرحلة الثانية).
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