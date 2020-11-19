شكرا لقرائتكم خبر 43 طن أغذية سعودية لباكستان و«جراحات قلب» باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في باكستان، وقدم 42 طنا و800 كجم كدفعة ثانية للمتضررين من الفيضانات في قرية شهبندر بمنطقة سجاول التابعة لإقليم السند، أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 41 جراحة لقسطرة القلب للأطفال في مدينة المكلا اليمنية، في إطار برنامج (نبض السعودية) التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

ويتضمن البرنامج الذي جرى تدشينه من قبل المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة الأسبوع الماضي تنفيذ 2.940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار يستفيد منها 2.940 مريضا من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

إلى ذلك، وقع المركز أمس اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة (المرحلة الثانية).