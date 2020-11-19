الحوثيون يغلقون البرلمان ويكممون الأفواه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النائب في البرلمان اليمني الواقع تحت سلطة الحوثيين عبده بشر، استقالته إثر ضغوط تعرض لها من القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الانقلابي.

وكشف بشر في رسالة إلى رئيس برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحيى الراعي أنه تقدم باستقالته «نزولا عند رغبة المشاط وتحت التهديد بالقتل عقب انتخابه عضوا في هيئة رئاسة المجلس، وتمسكه بعدم وقف عقد جلسات البرلمان»، وأشار إلى عدم القدرة على الاستمرار في برلمان لا يعمل بالدستور، ويخضع لمزاج جهات تكمم الأفواه وتصادر الحريات.

وكانت الميليشيات الانقلابية أقدمت على إغلاق مبنى مجلس النواب في صنعاء بالأقفال والسلاسل إثر منح الثقة لرئيس برلمان صنعاء الموالي لهم يحيى الراعي، والتمديد له فترة جديدة، وانتخاب عبد السلام هشول نائبا له، إضافة إلى النائبين أكرم عطية وعبده بشر».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن «النائب عن ميليشيات الحوثي، عبدالرحمن الجماعي، الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، حصل على 21 صوتا فقط، مما أثار غضب قيادات الحوثي فأمروا بطرد النواب وغلق المجلس».

وفرضت جماعة الحوثي القيادي الموالي لها عبدالرحمن الجماعي نائبا لهيئة رئاسة مجلس النواب الواقع تحت سيطرة الميليشيات، بهدف تمرير القرارات والقوانين الحوثية العنصرية وإعطائها الصبغة التشريعية من المجلس المختطف.

وحذر مراقبون من خطورة سيطرة جماعة الحوثي على قرار مجلس النواب بهدف إصدار تشريعات عنصرية وطائفية لصالح الجماعة الموالية لإيران.

من جهة أخرى، كشفت إحصائية جديدة لضحايا الألغام في محافظة تعز، مقتل وإصابة 2328 جراء الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية خلال سنوات الحرب وفقا لبيانات صادرة عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بتعز .

وقال مدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة عارف القحطاني، في حفل تدشين المرحلة الخامسة للتوعية حول مخاطر الألغام لطلاب المدارس» «إن الألغام والعبوات الناسفة في المحافظة لا تزال تقتل وتصيب العديد من المدنيين إلى اليوم».

وأوضح أن ضحايا الألغام في المحافظة بلغ 842 قتيلا، توزعت بين 189طفلا، و196 امرأة، و457 رجلا، فيما بلغت إحصاءات الإصابات 1486توزعت بين 811 مصابا من الرجال، و373طفلا، و302 امرأة.وتعد محافظة تعز إحدى أكبر المحافظات تضررا من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي خلال سنوات الحرب، وفق تقارير حقوقية.

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